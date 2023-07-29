Локальный режим ЧС ввели на месте падения обломков ракеты в Таганроге

«С 18:00 мск распоряжением администрации объявлен режим ЧС, он объявлен локально в районе там, где есть пострадавшие дома», — заявил градоначальник.

По словам Фатеева, в районе места ЧП есть несколько пострадавших жилых домов и здание художественного музея. Власти Таганрога создали две комиссии, которые ведут поквартирный обход и обследование, выявляют потребности в переезде жителей в пункты временного размещения, определяют необходимость в технике и ведут восстановительные работы на тех участках, где это разрешено.

«В районе 10 квартир [повреждены]: выбило стекло, поломаны рамы», — подчеркнул глава администрации.

Градоначальник указал, что после работы комиссий и создания списков, в том числе пострадавших, власти определят сумму выплат и поддержку со стороны города. Кроме того, при необходимости жителям окажут помощь в восстановлении жилья.

В пятницу в Таганроге прогремел взрыв, по данным Минобороны, удар был совершен киевским режимом с использованием переоборудованной зенитной ракеты комплекса ПВО С-200, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Российская система ПВО перехватила украинский снаряд в воздухе, однако его обломки упали на территории Таганрога. В результате пострадали 16 человек.

