Локальный режим ЧС ввели на месте падения обломков ракеты в Таганроге
Власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации на месте падения обломков украинской ракеты в Таганроге. Об этом заявил глава администрации города Андрей Фатеев, передает ТАСС.
«С 18:00 мск распоряжением администрации объявлен режим ЧС, он объявлен локально в районе там, где есть пострадавшие дома», — заявил градоначальник.
По словам Фатеева, в районе места ЧП есть несколько пострадавших жилых домов и здание художественного музея. Власти Таганрога создали две комиссии, которые ведут поквартирный обход и обследование, выявляют потребности в переезде жителей в пункты временного размещения, определяют необходимость в технике и ведут восстановительные работы на тех участках, где это разрешено.
«В районе 10 квартир [повреждены]: выбило стекло, поломаны рамы», — подчеркнул глава администрации.
Градоначальник указал, что после работы комиссий и создания списков, в том числе пострадавших, власти определят сумму выплат и поддержку со стороны города. Кроме того, при необходимости жителям окажут помощь в восстановлении жилья.
В пятницу в Таганроге прогремел взрыв, по данным Минобороны, удар был совершен киевским режимом с использованием переоборудованной зенитной ракеты комплекса ПВО С-200, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Российская система ПВО перехватила украинский снаряд в воздухе, однако его обломки упали на территории Таганрога. В результате пострадали 16 человек.
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