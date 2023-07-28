СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Таганрог

Следственный комитет возбудил уголовное дело после украинской ракетной атаки на город Таганрог Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт). По данным следствия, в результате атаки ранения получили 13 мирных жителей. Повреждены дома и административное здание.

В ближайшее время СК назначит экспертизы. Следователи устанавливают причастных к преступлению лиц из числа военнослужащих украинской армии.

Минобороны России ранее сообщило, что ВСУ нанесли удар переоборудованными зенитными ракетами комплекса ПВО С-200, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Ростовской области Василий Голубев
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