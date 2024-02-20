«Ликвидация или криминал?»: Что известно об убийстве летчика-предателя Кузьминова

В гражданской гвардии Испании заявили «РИА Новости», что не могут подтвердить сообщения об убийстве Кузьминова.

КРИМИНАЛ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ

Позднее сообщалось, что у летчика-перебежчика нашли поддельный паспорт Украины. По данным испанских СМИ, на теле убитого было зафиксировано не менее 12 пулевых отверстий.

Испанский Telegram-канал Eureka news со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании сообщал, что в последнее время погибший якобы имел проблемы с алкоголем и наркотиками. Негативную характеристику дали его соседи, которые заявили, что «иностранец вел себя неадекватно, часто кричал».

Полковник КГБ в отставке, эксперт фонда национальной и международной безопасности Олег Хлобустов в беседе с НСН заявил, что смерть Максима Кузьминова имеет криминальную составляющую, спецслужбы России не стали бы вмешиваться в эту историю.

«Его конец имеет, скорее всего, криминальную составляющую. Это какие-то локальные преступники. Труп был обнаружен с несколькими огнестрельными ранениями. Это слишком далеко от России. Учитывая нынешнюю ситуацию в области международных отношений, овчинка, что называется, выделки не стоит. Риски намного больше мифических преференций», - считает он.

При этом он обозначил, что позиция спецслужб по вопросу предателей однозначна, как и отношение к подобным людям со стороны обычных граждан.

«Не только спецслужбы, но и граждане относятся к изменникам Родины во всех странах однозначно негативно. Предательство военнослужащего во время ведения боевых действий не может иметь ни малейшего оправдания», - заключил собеседник НСН.

ПОЩЕЧИНА И ЧЕСТЬ

С ним не согласился бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак, который в беседе с НСН назвал ликвидацию предателя делом чести.