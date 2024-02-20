«Ликвидация или криминал?»: Что известно об убийстве летчика-предателя Кузьминова
В Испании застрелен российский летчик-предатель Максим Кузьминов. Официальных версий случившегося нет, в России спорят о возможной «ликвидации».
Испанская полиция 19 февраля обнаружила мертвым, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал на Украину российский военный вертолет. Об этом накануне сообщили местные СМИ, официального подтверждения нет, как и официальных версий случившегося.
При этом украинская разведка раньше всех подтвердила смерть российского летчика.
«Можем подтвердить факт смерти», – заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, не приводя других деталей.
В гражданской гвардии Испании заявили «РИА Новости», что не могут подтвердить сообщения об убийстве Кузьминова.
КРИМИНАЛ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ
Позднее сообщалось, что у летчика-перебежчика нашли поддельный паспорт Украины. По данным испанских СМИ, на теле убитого было зафиксировано не менее 12 пулевых отверстий.
Испанский Telegram-канал Eureka news со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании сообщал, что в последнее время погибший якобы имел проблемы с алкоголем и наркотиками. Негативную характеристику дали его соседи, которые заявили, что «иностранец вел себя неадекватно, часто кричал».
Полковник КГБ в отставке, эксперт фонда национальной и международной безопасности Олег Хлобустов в беседе с НСН заявил, что смерть Максима Кузьминова имеет криминальную составляющую, спецслужбы России не стали бы вмешиваться в эту историю.
«Его конец имеет, скорее всего, криминальную составляющую. Это какие-то локальные преступники. Труп был обнаружен с несколькими огнестрельными ранениями. Это слишком далеко от России. Учитывая нынешнюю ситуацию в области международных отношений, овчинка, что называется, выделки не стоит. Риски намного больше мифических преференций», - считает он.
При этом он обозначил, что позиция спецслужб по вопросу предателей однозначна, как и отношение к подобным людям со стороны обычных граждан.
«Не только спецслужбы, но и граждане относятся к изменникам Родины во всех странах однозначно негативно. Предательство военнослужащего во время ведения боевых действий не может иметь ни малейшего оправдания», - заключил собеседник НСН.
ПОЩЕЧИНА И ЧЕСТЬ
С ним не согласился бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак, который в беседе с НСН назвал ликвидацию предателя делом чести.
«В любом государстве предателей не любят, особенно тех, на руках которых есть кровь своих товарищей. Я думаю, что угон боевой техники в период боевых действий к неприятелю, это хорошая пощечина всем Вооруженным силам. Было бы делом чести для любой страны достать этого мерзавца и наказать. Если это так, я сделал бы вывод, что в главном разведывательном управлении учли кое-какие ошибки. Такая практика возможна, тем более – сейчас, сейчас спецслужбы активизированы во всех странах», - рассказал он.
В октябре в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» вышел сюжет корреспондента ВГТРК Сергея Зенина, который поговорил с офицерами спецназа Главного разведывательного управления России о судьбе Кузьминова. Неназванные офицеры российской военной разведки тогда заявили, что в отношении летчика Кузьминова якобы «уже получен приказ», и что он «не доживет до суда».
ПОБЕГ ЗА $500 ТЫСЯЧ
Украинские СМИ и телеграм-каналы минувшей осенью утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 из Курска и улетел на нем на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка.
7 сентября 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об угнанном российском вертолете на Украину, сказав, что «это прерогатива Минобороны».
По данным украинских СМИ, Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку воинской части в Приморском крае России. Он якобы еще во время службы на Дальнем Востоке связался с украинской разведкой и, когда оказался в зоне боевых действий, перелетел на Украину на малой высоте в режиме радиомолчания. Утверждается, что ему были даны гарантии безопасности, а также обещания денежного вознаграждения и новых документов.
Сам летчик на пресс-конференции в Киеве 5 сентября говорил, что ему пообещали $500 тысяч за побег. На борту находились еще два члена экипажа. Сам пилот признался, что их убили, «потому что они оказали сопротивление». По его словам, другие летчики не знали об операции и отказались сдаваться после приземления, начали «вести себя агрессивно».
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