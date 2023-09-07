Песков переадресовал в Минобороны вопросы о якобы угоне вертолета на Украину
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отправил с вопросами про якобы угон российского вертолета на Украину к Минобороны России.
Ранее украинские СМИ писали, что российский летчик якобы угнал военный вертолет Ми-8 и отправился с ним на Украину. Минобороны России ситуацию пока не комментировало.
По слова пресс-секретаря президента РФ, он не знает никаких деталей, поэтому не видит смысл давать какие-либо комментарии по поводу эту ситуации.
Кроме того, Песков, комментируя критику немецкого правительства от канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил, что немцам нужно самим заняться своей экономикой, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru