Песков переадресовал в Минобороны вопросы о якобы угоне вертолета на Украину

Ранее украинские СМИ писали, что российский летчик якобы угнал военный вертолет Ми-8 и отправился с ним на Украину. Минобороны России ситуацию пока не комментировало.

По слова пресс-секретаря президента РФ, он не знает никаких деталей, поэтому не видит смысл давать какие-либо комментарии по поводу эту ситуации.

Кроме того, Песков, комментируя критику немецкого правительства от канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил, что немцам нужно самим заняться своей экономикой, передает RT.

