«Большие риски»: Полковник КГБ связал смерть летчика Кузьминова с «криминалом»
Олег Хлобустов заявил НСН, что для спецслужб подобная операция не имела смысла, так как «овчинка выделки не стоит».
Смерть Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал на Украину российский военный вертолет, имеет криминальную составляющую, спецслужбы России не стали бы вмешиваться в эту историю, заявил полковник КГБ в отставке, эксперт фонда национальной и международной безопасности Олег Хлобустов в беседе с НСН.
Испанская полиция обнаружила мертвым, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал на Украину российский военный вертолет, сообщают местные СМИ. Украинская разведка подтвердила смерть российского летчика.
«Его конец имеет, скорее всего, криминальную составляющую. Это какие-то локальные преступники. Труп был обнаружен с несколькими огнестрельными ранениями. Это слишком далеко от России. Учитывая нынешнюю ситуацию в области международных отношений овчинка, что называется, выделки не стоит. Риски намного больше мифических преференций. С 1959 года (с 10 октября, когда был убит Степан Бандера), советские спецслужбы таких операций не проводили из-за политических рисков. Другие страны такие операции проводят, более всего известен Израиль», - объяснил он.
При этом он обозначил, что позиция спецслужб по вопросу предателей однозначна, как и отношение к подобным людям со стороны обычных граждан.
«Не только спецслужбы, но и граждане относятся к изменникам Родины во всех странах однозначно негативно. Предательство военнослужащего во время ведения боевых действий не может иметь ни малейшего оправдания. Человек максимум, что может сделать, уволиться из армии, если с чем-то не согласен. На его глазах убивают его коллег – членов экипажа, которых он привез на заклание. Это не человек, никакого уважения и понимания он не может заслуживать. Полиция заявила, что последние месяцы у него были проблемы с алкоголем. Проблемы с алкоголем для предателей – это частая история. Потому что сначала человек пытается оправдаться перед самим собой, а потом просто пытается забыться», - добавил собеседник НСН.
Украинские СМИ и телеграм-каналы минувшей осенью утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 из Курска и улетел на нем на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту находились еще два члена экипажа, они погибли, передает «Радиоточка НСН».
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