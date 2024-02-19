«Дело чести!»: Ветеран ФСБ допустил «ликвидацию» летчика Кузьминова

Александр Гусак заявил НСН, что угон вертолета в период боевых действий - это пощечина всем Вооруженным силам.

Угон техники в период боевых действий – это пощечина всем Вооруженным силам, поймать и наказать предателя – дело чести, заявил бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в беседе с НСН.

Испанская полиция обнаружила мертвым, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал на Украину российский военный вертолет, сообщают местные СМИ. Украинская разведка подтвердила смерть российского летчика.

«Большие риски»: Полковник КГБ связал смерть летчика Кузьминова с «криминалом»

«Украинцы, которые приняли этот вертолет с летчиком, ощущали, что они приняли мерзавца. В любом государстве предателей не любят, особенно тех, на руках которых есть кровь своих товарищей. Я думаю, что угон боевой техники в период боевых действий к неприятелю, это хорошая пощечина всем Вооруженным силам. Было бы делом чести для любой страны достать этого мерзавца и наказать. Если это так, я сделал бы вывод, что в главном разведывательном управлении учли кое-какие ошибки. Такая практика возможна, тем более – сейчас, сейчас спецслужбы активизированы во всех странах», - рассказал он.

Украинские СМИ и телеграм-каналы минувшей осенью утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 из Курска и улетел на нем на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту находились еще два члена экипажа, они погибли, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Река
ТЕГИ:УкраинаВертолеты

Горячие новости

Все новости

партнеры