«Летающая лаборатория». Авиаэксперт защитил Ан-26

Самолет Ан-26 всё ещё остается одним из лучших гражданских самолетов, причиной его крушения не могли стать технические неполадки. Об этом заявил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.

Ранее в среду самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае, его поиски приостановлены с наступлением ночи. Самолет аналогичной модели также разбился на Камчатке в начале июля.

«Назвать самолет устаревшим сложно. Этот самолет соответствует всем требованиям, иначе его бы уже заменили, в этом классе самолеты есть. Это был один из самых массовых самолетов, до сих пор они летают в разных уголках России. Нормальный, надежный самолет. Все обстоятельства указывают на то, что здесь не столько техническая причина, сколько погодные условия или ошибка пилотирования. Район полетов непростой, в сложных метеоусловиях и на небольшой высоте ошибиться довольно легко. Что касается самолета Ан-26, говорить о том, что у него устаревшая авиаэлектроника, никак нельзя. Потеряться, заблудиться он никак не мог, наоборот, он оснащен более серьезной аппаратурой, чем обычные гражданские самолеты. Это экспериментальная летающая лаборатория. На борту современных самолетов нет такой должности, как штурман, пилотирование происходит исключительно по навигационным системам и приборам», - напомнил специалист.