Эксперты предупредили о риске ЧП с самолетами из-за миграции птиц
В 19 российских регионах с третьей декады сентября растут риски возникновения происшествий с самолетами из-за сезонной миграции перелетных птиц. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
Во ВНИИ отметили, что речь риск происшествий с самолетами есть в Карелии, Туве, Бурятии и Крыме, Краснодарском, Забайкальском, Приморском, Хабаровском и Камчатском крае, Волгоградской, Ставропольской, Воронежской, Московской и других областях, передает ТАСС.
Также специалисты института отметили, что из-за понижения среднесуточных температур воздуха увеличивается вероятность ЧС, связанных с образованием гололедицы и затруднением в движении автотранспорта.
Ранее сообщалось, что выполнявший рейс AF393 Пекин-Париж самолет авиакомпании Air France вернулся в аэропорт Шоуду из-за возгорания в салоне.
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