Эксперты предупредили о риске ЧП с самолетами из-за миграции птиц

В 19 российских регионах с третьей декады сентября растут риски возникновения происшествий с самолетами из-за сезонной миграции перелетных птиц. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Во ВНИИ отметили, что речь риск происшествий с самолетами есть в Карелии, Туве, Бурятии и Крыме, Краснодарском, Забайкальском, Приморском, Хабаровском и Камчатском крае, Волгоградской, Ставропольской, Воронежской, Московской и других областях, передает ТАСС.