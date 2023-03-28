Легкомоторный самолет незаконно приземлился на Байкале

Пилоты нарушили закон, инспекторами был составлен административный протокол.

Отмечается, что несогласованное приземление самолета в границах нацпарка произошло впервые, передает РИА Новости. Появление воздушного судна в особо охраняемых зонах способно нанести серьезный ущерб в том числе редким и краснокнижным видам.

Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС эвакуировала со льда Байкала туристов и рыбаков, которые потеряли ориентиры из-за непогоды, передает НСН.



