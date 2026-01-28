Российско-индийские учения «Милан-2026» пройдут в Бенгальском заливе

Россия и Индия в феврале проведут военно-морские учения «Милан-2026» в Бенгальском заливе Индийского океана. Об этом сообщили в пресс-службе российской Морколлегии.

В маневрах примет участие фрегат Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Маршал Шапошников». По данным Морколлегии корабль выйдет из порта Маскат в Омане и продолжит выполнение задач в рамках российско-индийского учения.

В ходе маневров фрегат 18-25 февраля осуществит неофициальный визит в порт Вишахапатнам в Индии.

Ранее корабли Балтийского флота прибыли в Южно-Африканскую Республику для участия в учениях России, Китая и ЮАР «Воля к миру 2026», напоминает РЕН ТВ.

