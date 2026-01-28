Участникам СВО и ветеранам повышают выплаты

Выплата инвалидам I группы составит 6 тысяч 157 рублей. Для инвалидов войны и участников ВОВ, ставших инвалидами, увеличение выплаты произойдет до 8 тысяч 794 рублей. Рост коснется всех категорий, включая детей-инвалидов.

4 тысячи 839 рублей и 6 тысяч 596 рублей будут получать ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны. Процесс повышения будет производиться автоматически.

Ранее стало известно, что пенсии некоторых россиян вырастут на 29% в феврале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

