Участникам СВО и ветеранам повышают выплаты
С 1 февраля в России предоставляемые инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции выплаты повысятся, сообщает РИА Новости.
Выплата инвалидам I группы составит 6 тысяч 157 рублей. Для инвалидов войны и участников ВОВ, ставших инвалидами, увеличение выплаты произойдет до 8 тысяч 794 рублей. Рост коснется всех категорий, включая детей-инвалидов.
4 тысячи 839 рублей и 6 тысяч 596 рублей будут получать ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны. Процесс повышения будет производиться автоматически.
Ранее стало известно, что пенсии некоторых россиян вырастут на 29% в феврале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
