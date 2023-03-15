На Байкале под лёд провалился автомобиль с туристами

По информации спасателей, инцидент произошел в Ольхонском районе. Местные жители на автомобиле Subaru Legacy двигались по неофициальной ледовой дороге от мыса Тонкий в направлении Иркутска и сбились с пути.

«У острова Хунук, около 100 метров от берега, автомобиль всеми колёсами провалился под лёд», — уточнили в отряде.

В сообщении говорится, что пострадавшие расположились на крыше машины и сами связались с МЧС. Промокших и замёрзших туристов эвакуировали и доставили на базу спасателей.

Специалисты добавили, что мужчинам повезло, так как глубина Байкала на месте инцидента составляет всего один метр.

Ранее в Новой Москве под лёд провалились две девочки-подростка, одна из них позже умерла в больнице, сообщает НСН.