На Байкале ищут потерявшихся на льду трех человек

В Иркутской области спасатели пытаются найти трех человек, потерявшихся на льду Байкала, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На Байкале под лёд провалился автомобиль с туристами

Люди пропали в условиях непогоды, когда бушевал снег при ветре до 35 м/с. Еще 14 туристов и рыбаков, которым потребовалась помощь, эвакуировали со льда.

Ранее спасатель раскрыл секреты коварности весеннего льда.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:СпасателиИркутская ОбластьБайкал

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