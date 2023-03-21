На Байкале ищут потерявшихся на льду трех человек
21 марта 202306:16
В Иркутской области спасатели пытаются найти трех человек, потерявшихся на льду Байкала, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Люди пропали в условиях непогоды, когда бушевал снег при ветре до 35 м/с. Еще 14 туристов и рыбаков, которым потребовалась помощь, эвакуировали со льда.
Ранее спасатель раскрыл секреты коварности весеннего льда.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru