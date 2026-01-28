На Кубани четыре частных дома повреждены из-за атаки БПЛА

Четыре частных дома повреждены в результате атаки беспилотников в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«В х. Свободный обломки БПЛА повредили два частных дома, в них выбило стекла в окнах», - отметили в оперштабе.

Еще два строения получили повреждения в станице Северской, в одном из домов повреждены кровля, потолок, пол, в другом выбиты стекла.

Никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 28 января над Краснодарским краем уничтожили 24 дрона ВСУ самолетного типа, отмечает РЕН ТВ.

