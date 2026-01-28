Бывший музыкант «Любэ» Вайнберг покинет Совет Федерации
Совет Федерации обсудит досрочное прекращение полномочий сенатора Александра Вайнберга. Об этом сообщил глава комитета палаты по регламенту Вячеслав Тимченко в беседе с РИА Новости.
Как отметил Тимченко, Вайнберг подал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, «это его право». СФ рассмотрит вопрос на заседании в среду, 28 января. Срок окончания полномочий члена верхней палаты парламента - сентябрь 2026 года.
Александр Вайнберг занимает пост сенатора, представляющего Законодательное собрание Нижегородской области, с 2011 года. Политик - бывший музыкант группы «Любэ» (в 1990-1994 годах) и экс-лидер группы «Наше дело». Вайнберг завершил музыкальную карьеру в 1997-м и позднее занялся политикой.
Ранее СМИ сообщили, что представляющий Курскую область сенатор Алексей Кондратьев покинет Совфед после выборов в сентябре, его кресло займет олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова, пишет 360.ru.
