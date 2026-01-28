Исследование: 67% россиян планируют сменить профессию в 2026 году
Почти 70% россиян планируют в 2026 году сменить профессию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса hh.ru.
Так, 67% опрошенных планируют начать работать по новой специальности.
«Лишь 21% намерены сохранить текущий профиль, еще 12% пока не определились с дальнейшими карьерными планами», - указано в исследовании.
По данным сервиса, 11% респондентов заинтересованы в развитии своего бизнеса, 7% хотят перейти в сферу административного персонала, высший и средний менеджмент, сервисное обслуживание. Еще 6% россиян интересуют информационные технологии и продажи, 5% - транспорт и логистика, а 4% - финансы и строительство.
Как отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, готовность к смене профессии особенно заметна среди молодежи. Обновить карьеру планируют 51% респондентов 18-24 лет.
Между тем HR-эксперт Зулия Лоикова назвала февраль и октябрь наиболее удачными месяцами для поиска новой работы в 2026 году, пишет 360.ru.
