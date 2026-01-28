Минобороны: За ночь над Россией сбили 75 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 70 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.
Военные ликвидировали 24 дрона в Краснодарском крае, 23 - в Крыму, шесть - над Черным морем, пять - в Белгородской области. Еще четыре БПЛА уничтожили над Астраханской областью, по три - над Курской и водами Азовского моря, по два - над Воронежской и Брянской областями.
Кроме того, по одному беспилотнику ВСУ сбили в Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областях.
Ранее над регионами России перехватили и уничтожили 19 украинских БПЛА, пишет 360.ru.
