Трамп посмеялся над Макроном в темных очках на форуме в Давосе

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал внешний вид французского лидера Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщают «Известия».

Администрация Макрона объяснила его синяк под глазом

«Что это была за история с его очками на днях? Что, черт возьми, это было?», — задался вопросом президент США. Кроме того, Трамп поинтересовался по поводу внешнего вида, однако ответа французского лидера не получил.

До этого Макрон на фоне проблем с глазом появился в Елисейском дворце в очках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

