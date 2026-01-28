Трамп посмеялся над Макроном в темных очках на форуме в Давосе
28 января 202606:10
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал внешний вид французского лидера Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщают «Известия».
«Что это была за история с его очками на днях? Что, черт возьми, это было?», — задался вопросом президент США. Кроме того, Трамп поинтересовался по поводу внешнего вида, однако ответа французского лидера не получил.
До этого Макрон на фоне проблем с глазом появился в Елисейском дворце в очках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
