Лечившегося от ОРВИ китайца нашли мертвым в Курске
Следователи проводят проверку из-за смерти гражданина КНР в Железногорске Курской области. Как сообщили в региональном СК, на днях 45-летний китаец был выписан из больницы, где лечился от ОРВИ. В среду он был найден мертвым в своей комнате в общежитии, передает «Интерфакс». На теле были обнаружены следы насильственной смерти.
Всего в общежитии проживают примерно 40 граждан КНР, здание находится на закрытой территории предприятия.
Следователи рассматривает две приоритетные версии случившегося: самоубийство и совершение преступления на бытовой почве.
По данным местных СМИ, смерть китайца не связана с коронавирусом. Он приехал из Китая в Железногорск в конце декабря и работал на предприятии по пошиву обуви. В больнице с диагнозом ОРВИ он провел пять дней - с 13 по 17 февраля.
Ранее сообщалось, что китайских студентов вузов РФ переведут на дистанционное обучение. Соответствующий документ поступил из Минобразования РФ. Распоряжение подписано главой ведомства Валерием Фальковым. Как отмечается в документе, занятия в таком формате начнутся со 2 марта.
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