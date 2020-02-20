Лечившегося от ОРВИ китайца нашли мертвым в Курске

Всего в общежитии проживают примерно 40 граждан КНР, здание находится на закрытой территории предприятия.

Следователи рассматривает две приоритетные версии случившегося: самоубийство и совершение преступления на бытовой почве.

По данным местных СМИ, смерть китайца не связана с коронавирусом. Он приехал из Китая в Железногорск в конце декабря и работал на предприятии по пошиву обуви. В больнице с диагнозом ОРВИ он провел пять дней - с 13 по 17 февраля.

Ранее сообщалось, что китайских студентов вузов РФ переведут на дистанционное обучение. Соответствующий документ поступил из Минобразования РФ. Распоряжение подписано главой ведомства Валерием Фальковым. Как отмечается в документе, занятия в таком формате начнутся со 2 марта.



