Китайских студентов вузов РФ переведут на дистанционное обучение
19 февраля 202023:14
Обучение в дистанционном формате введут для китайских студентов, учащихся в российских вузах.
Как пишет МИР 24, соответствующий документ поступил из Минобразования РФ. Распоряжение подписано главой ведомства Валерием Фальковым. Как отмечается в документе, занятия в таком формате начнутся со 2 марта.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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