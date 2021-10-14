«Латентный монстр». «Пермский стрелок» во всем признался и арестован

Врачи спасли жизнь первокурснику, из-за ненависти расстрелявшему десятки людей, но теперь ему грозит пожизненное заключение.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что 18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший 20 сентября стрельбу в Пермском госуниверситете, полностью признал вину.

Суд, проходивший в четверг в Пермской краевой клинической больнице, заключил его под стражу на два месяца, до 13 декабря.

Пермского стрелка арестовали на два месяца

Все это время студента-первокурсника, убившего шесть и ранившего 47 человек, приводили в себя врачи после тяжелого ранения. Накануне «пермскому стрелку» предъявили обвинение по статье об убийстве двух и более человек, максимальное наказание по которой – пожизненное заключение.

Трагедия в Перми вкупе с майским расстрелом школьников в Казани 19-летним Ильназом Галявиевым подняла вопрос, как из вчерашних подростков рождаются такие безжалостные «монстры»? Кто виноват – общество или родители?

ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР И ЛАТЕНТНЫЕ ПСИХОПАТЫ

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, от «латентных психопатов» застраховаться невозможно, и ужесточение законов здесь не поможет.

«Что с этой проблемой делать, не знает никто. У нас и так очень жесткое законодательство. Каждый год оно ужесточалось, но, несмотря на это, у нас происходят такие вещи. Вопрос же не в оружии, а в психике конкретного человека. Судя по его соцсетям, он был готов убивать чем угодно. Ножом, бомбой, автомобилем. Так у него карты легли, что он купил ствол, и из этого ствола стал убивать. Латентные шизофреники, латентные психопаты – это очень опасное явление. И тут никакие специальные службы никому ничем не помогут. Сколько бы мы ни пыжились, мы не найдем способа избежать таких случаев», - считает Михайлов.

Со своей стороны, общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец говорила в пресс-центре НСН, что дети полностью погружены в «виртуальную среду», а виновато в этом государство.

«Государство делает все, чтобы дети росли неадекватными людьми. Смотрите, мы убрали детей с улиц – на улице находиться нельзя до шести лет, мы убрали детей из детских домой творчества, потому что мы закрыли дома творчества. Это у нас теперь молодежные центры, а молодежь начинается с 18 лет. Куда детям идти? Сейчас мы их убрали из школы, где было элементарное общение, мы вытолкнули детей в виртуальную зону. У детей формируется мозг в этот период, пока они обучаются в школе. Мы погружаем детей в виртуальную среду, где у тебя пять жизней, где ты не отвечаешь ни за что», - пояснила эксперт.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев объяснял «Радиоточке НСН», что проблема есть и в СМИ, которые создают всем этим «стрелкам» определенную славу.

«Когда происходят подобные случаи, есть не всегда соразмерный медийный резонанс, и человек мгновенно обретает российскую, а то и всемирную славу. Некоторые слишком впечатлительные люди могут начать подражать этим «халифам на час», геростратову славу стяжать», - отметил протодиакон, призвав перестать «пиарить» таких людей.

«Ужесточать некуда». Генерал ФСБ заявил о бессилии спецслужб против «латентных психопатов»

ИГРАЛ В «СТРЕЛЯЛКИ» И БРАЛ ПРИМЕР С ПАПЫ

Сам Бекмансуров, который 20 сентября, «нарядившись как Рэмбо», пришел с дробовиком убивать студентов, объяснил свой поступок «ненавистью».

За несколько минут до нападения на университет он подробно рассказал на своей странице «ВКонтакте» о подготовке к массовому убийству, планы которого он вынашивал два года, с середины 10-го класса.

Бекмансуров утверждал, что аполитичен, не религиозен, в террористических группировках не состоял, а причиной стрельбы стала ненависть к своему окружению.

СМИ узнали подробности о семье малолетнего убийцы. Оказалось, что его родители давно в разводе, а в Пермь Бекмансуров с матерью переехал из Удмуртии 8 лет назад.

«У него мама хорошая. А папе всю жизнь хотелось как-то геройствовать, он во все горячие точки просился», - рассказали знакомые семьи.

Отец Бекмансурова признался, что в шоке от случившегося, поскольку сын был увлечен «только компьютером».

«Он спокойный, заботливый, очень любит животных, особенно кошек. Я считаю, что у меня был идеальный ребенок, он во всем мне помогал», - рассказывала мать «пермского стрелка». По ее словам, примерно в 11–14 лет мальчик увлекся компьютерными играми, часто играл в «стрелялки» и военные игры, практически не выходил из дома, изучал историю и оружием, а также стал интересоваться ситуацией в Сирии, куда ездил отец.

«Халифы на час». Кураев призвал не пиарить пермского «стрелка»

Бойня в Перми завершилась сообщениями СМИ о том, что «стрелок» ликвидирован, однако вскоре оказалось, что он выжил, но находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что Бекмансурову ампутировали часть ноги. 24 сентября он пришел в сознание, после чего его состояние улучшилось, а сейчас оценивается как удовлетворительное.

По состоянию на сегодняшний день, в больницах остаются шесть человек, раненых Бекмансуровым, один из них в тяжелом состоянии. Большинство пострадавших получили огнестрельные ранения, некоторые получили травмы, выпрыгивая из окон.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Скриншот видео из соцсетей
ТЕГИ:ПермьАрестУбийство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры