«Латентный монстр». «Пермский стрелок» во всем признался и арестован

Все это время студента-первокурсника, убившего шесть и ранившего 47 человек, приводили в себя врачи после тяжелого ранения. Накануне «пермскому стрелку» предъявили обвинение по статье об убийстве двух и более человек, максимальное наказание по которой – пожизненное заключение.

Трагедия в Перми вкупе с майским расстрелом школьников в Казани 19-летним Ильназом Галявиевым подняла вопрос, как из вчерашних подростков рождаются такие безжалостные «монстры»? Кто виноват – общество или родители?

ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР И ЛАТЕНТНЫЕ ПСИХОПАТЫ

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, от «латентных психопатов» застраховаться невозможно, и ужесточение законов здесь не поможет.

«Что с этой проблемой делать, не знает никто. У нас и так очень жесткое законодательство. Каждый год оно ужесточалось, но, несмотря на это, у нас происходят такие вещи. Вопрос же не в оружии, а в психике конкретного человека. Судя по его соцсетям, он был готов убивать чем угодно. Ножом, бомбой, автомобилем. Так у него карты легли, что он купил ствол, и из этого ствола стал убивать. Латентные шизофреники, латентные психопаты – это очень опасное явление. И тут никакие специальные службы никому ничем не помогут. Сколько бы мы ни пыжились, мы не найдем способа избежать таких случаев», - считает Михайлов.

Со своей стороны, общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец говорила в пресс-центре НСН, что дети полностью погружены в «виртуальную среду», а виновато в этом государство.

«Государство делает все, чтобы дети росли неадекватными людьми. Смотрите, мы убрали детей с улиц – на улице находиться нельзя до шести лет, мы убрали детей из детских домой творчества, потому что мы закрыли дома творчества. Это у нас теперь молодежные центры, а молодежь начинается с 18 лет. Куда детям идти? Сейчас мы их убрали из школы, где было элементарное общение, мы вытолкнули детей в виртуальную зону. У детей формируется мозг в этот период, пока они обучаются в школе. Мы погружаем детей в виртуальную среду, где у тебя пять жизней, где ты не отвечаешь ни за что», - пояснила эксперт.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев объяснял «Радиоточке НСН», что проблема есть и в СМИ, которые создают всем этим «стрелкам» определенную славу.

«Когда происходят подобные случаи, есть не всегда соразмерный медийный резонанс, и человек мгновенно обретает российскую, а то и всемирную славу. Некоторые слишком впечатлительные люди могут начать подражать этим «халифам на час», геростратову славу стяжать», - отметил протодиакон, призвав перестать «пиарить» таких людей.