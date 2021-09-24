«Халифы на час». Кураев призвал не пиарить пермского «стрелка»
Запрещенный в служении протодиакон связал появление последователей пермского стрелка с излишним медийным резонансом.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал перестать «пиарить» лиц, совершающих нападения на школы и вузы. Так он отреагировал на задержание в Красноярске молодого человека, который по данным Следственного комитета, готовил нападение на местную школу. СМИ сообщили, что он мог стать последователем Тимура Бекмансурова, который в понедельник устроил стрельбу в пермском вузе.
«Когда происходят подобные случаи, есть не всегда соразмерный медийный резонанс, и человек мгновенно обретает российскую, а то и всемирную славу. Некоторые слишком впечатлительные люди могут начать подражать этим «халифам на час», геростратову славу стяжать», - отметил протодиакон.
По его мнению, участившиеся нападения на школы и вузы в России не являются следствием духовного кризиса.
«Люди часто выплескивают агрессию в тех местах, где у них наибольшее напряжение: например, в семье, отчего происходят случаи семейного насилия, или там, где человек очень жестко инкорпорирован в свою структуру - это армейская казарма или учебный коллектив. В предреволюционные годы была волна террора семинаристов, когда семинаристы покушались на ректоров семинарий, например, на монаха. Так было и тогда, так что не думаю, что сейчас есть основания говорить о том, что что-то всерьез изменилось. И уж тем более не стоит использовать эти печальные случаи, чтобы опять ужесточать меры контроля всего и вся», - заявил Кураев.
Отец Андрей рассказал, что агрессия в подростковом возрасте совершенно естественна, но ее нужно перенаправлять в спорт, а не бороться с этим с помощью репрессий.
«Бороться с агрессией невозможно. Это совершенно естественно. Тем более юный, подростковый возраст – возраст сексуального взросления, а значит, есть агрессия, которая всегда с этим связана. В мире животных молодые самцы проводят досуг в бесконечных драках друг с другом. Вопрос в том, как утилизировать эту агрессию. И в принципе решение более-менее найдено – спорт, какие-то соревнования, только без пролития крови: не мордобой, а что-то другое. Перенаправлять их энергию, а не просто надевать на всех наручники и заставлять ходить строем», - заключил Кураев.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил, что в Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который «намеревался совершить подобное», как в Перми.
Он сообщил, что за последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах.
В понедельник, 20 сентября, студент первого курса Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов вуза, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, около 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
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