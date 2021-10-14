Пермского стрелка арестовали на два месяца
Дзержинский районный суд Перми до 13 декабря отправил в СИЗО Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), сообщает пресс-служба суда.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, которое считает, что в противном случае у 18-летнего стрелка будет возможность скрыться.
Отметим, что заседание суда проходило в Пермской краевой клинической больнице, где Бекмансуров, признавший свою вину, находится на лечении.
Трагедия в Пермском госуниверситете произошла 20 сентября, утром. Бекмансуров пришел в учебное заведение с ружьём на начал стрелять во всех попадавшихся на его пути. Погибли шесть человек.
Сам Бекмансуров был ранен ответным огнём сотрудника ДПС, после чего был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень рассказала, что ему ампутировали часть голени.
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