Курянка скончалась после обстрела села Козино, вторая ранена

Сообщается, что две местных жительницы получили ранения.



«Одна из них скончалась на месте, вторая госпитализирована в районную больницу. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей», - написал Старовойт.



Также он сообщил, что еще двое раненных при утреннем обстреле из села Козина также были доставлены в в Курскую областную клиническую больницу санавиацией.

При этом в Миноборы РФ заявили, что с 15.30 до 16.30 (мск) дежурные средстваеи ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области.

Ранее украинский снаряд попал в дом хутора Бырдина Глушковского района, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».