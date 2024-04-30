Курянка скончалась после обстрела села Козино, вторая ранена

Село Козино Рыльского района Вооруженные силы Украины обстреляли днем, в результате одна из жительниц скончалась, вторая ранена, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Два человека пострадали при обстреле курского села Козино

Сообщается, что две местных жительницы получили ранения.

«Одна из них скончалась на месте, вторая госпитализирована в районную больницу. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей», - написал Старовойт.

Также он сообщил, что еще двое раненных при утреннем обстреле из села Козина также были доставлены в в Курскую областную клиническую больницу санавиацией.

При этом в Миноборы РФ заявили, что с 15.30 до 16.30 (мск) дежурные средстваеи ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области.

Ранее украинский снаряд попал в дом хутора Бырдина Глушковского района, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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