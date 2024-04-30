Два человека пострадали при обстреле курского села Козино
Село Козино Рыльского района Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины, пострадали два человека. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Ранения получили двое жителей... Повреждено 10 домовладений, перебита линия электропередачи», — написал губернатор.
По его словам, власти проводят подомовой обход. Губернатор пообещал оказать помощь владельцам поврежденного имущества.
Как отметил Старовойт, села Козино, Локоть, Городище частично остались без света. Специалисты приступят к восстановлению, когда позволит обстановка.
Накануне снаряд ВСУ попал в дом в хуторе Бырдин под Курском, никто не пострадал.
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