Два человека пострадали при обстреле курского села Козино

Село Козино Рыльского района Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины, пострадали два человека. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Ранения получили двое жителей... Повреждено 10 домовладений, перебита линия электропередачи», — написал губернатор.

По его словам, власти проводят подомовой обход. Губернатор пообещал оказать помощь владельцам поврежденного имущества.

Как отметил Старовойт, села Козино, Локоть, Городище частично остались без света. Специалисты приступят к восстановлению, когда позволит обстановка.

Накануне снаряд ВСУ попал в дом в хуторе Бырдин под Курском, никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости
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