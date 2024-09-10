Курский Минздрав: Свыше 240 человек пострадали с начала попыток вторжения ВСУ

Более 240 мирных жителей, в том числе 11 детей, пострадали с момента попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом сообщил врио заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко в ходе брифинга.

Он отметил, что 38 пациентов до сих пор находятся на стационарном лечении. По словам Алименко, всего пострадало 243 человека.

ВСУ потеряли на курском направлении более 380 военных и 15 единиц техники

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что пострадавшие жители региона, попавшие в зону чрезвычайной ситуации из-за обстрелов ВСУ и утратившие имущество, получат финансовую поддержку в размере до 150 тысяч рублей.

До этого первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что общий объем средств из резервного фонда российского правительства на финансирование помощи жителям Курской области составил 19,3 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры