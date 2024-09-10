Курский Минздрав: Свыше 240 человек пострадали с начала попыток вторжения ВСУ
Более 240 мирных жителей, в том числе 11 детей, пострадали с момента попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом сообщил врио заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко в ходе брифинга.
Он отметил, что 38 пациентов до сих пор находятся на стационарном лечении. По словам Алименко, всего пострадало 243 человека.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что пострадавшие жители региона, попавшие в зону чрезвычайной ситуации из-за обстрелов ВСУ и утратившие имущество, получат финансовую поддержку в размере до 150 тысяч рублей.
До этого первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что общий объем средств из резервного фонда российского правительства на финансирование помощи жителям Курской области составил 19,3 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru