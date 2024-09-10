Курский Минздрав: Свыше 240 человек пострадали с начала попыток вторжения ВСУ

Более 240 мирных жителей, в том числе 11 детей, пострадали с момента попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом сообщил врио заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко в ходе брифинга.

Он отметил, что 38 пациентов до сих пор находятся на стационарном лечении. По словам Алименко, всего пострадало 243 человека.