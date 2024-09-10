ВСУ потеряли на курском направлении более 380 военных и 15 единиц техники

Украинская сторона за сутки потеряла свыше 380 военных и 15 единиц техники, в том числе два танка, на курском направлении, рассказали в Минобороны России.

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Кроме того, российские военные отразили шесть атак ВСУ в Курской области. Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы ВСУ в Курской области, а также ударила по районам сосредоточения наемников в Сумской области.

В российском оборонном ведомстве отметили, что за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 11,8 тысячи военнослужащих, 93 танка, семь РСЗО HIMARS и пять MLRS.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о содержимом гаджетов боевиков ВСУ, напоминает RT.

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ФОТО: Александр Река / ТАСС
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