Белгородское село Щетиновка оказалось под обстрелом ВСУ
Село Щетиновка в Белгородской области подверглось обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил он.
«Есть разрушения. Снарядом поврежден сарай на территории сельхозпредприятия, а также линия электропередачи», - рассказал белгородский губернатор.
Сейчас аварийные и оперативные службы выехали на место событий, уточнил Гладков.
Ранее в белгородском селе Бутырки под обстрел украинских военных попала школа. Пострадавших нет, сообщает НСН.
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