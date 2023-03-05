Белгородское село Щетиновка оказалось под обстрелом ВСУ

Село Щетиновка в Белгородской области подверглось обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил он.

«Есть разрушения. Снарядом поврежден сарай на территории сельхозпредприятия, а также линия электропередачи», - рассказал белгородский губернатор.

Сейчас аварийные и оперативные службы выехали на место событий, уточнил Гладков.

Ранее в белгородском селе Бутырки под обстрел украинских военных попала школа. Пострадавших нет, сообщает НСН.



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ФОТО: @vvgladkov
ТЕГИ:ВСУУкраинаРоссияОбстрелБелгород
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