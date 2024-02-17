Курский губернатор заявил о работе ПВО в регионе
17 февраля 202402:39
Средства противовоздушной обороны работают в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
Ранее в области была объявлена ракетная опасность.
«В Курской области работает ПВО», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
При этом Старовойт не привел подробностей.
В пятницу глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ПВО отработала по целям за пределами региона.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru