Курский губернатор заявил о работе ПВО в регионе

Ранее в области была объявлена ракетная опасность.

«В Курской области работает ПВО», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

При этом Старовойт не привел подробностей.

В пятницу глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ПВО отработала по целям за пределами региона.

