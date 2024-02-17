Курский губернатор заявил о работе ПВО в регионе

Средства противовоздушной обороны работают в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

В Курской области объявили ракетную опасность

Ранее в области была объявлена ракетная опасность.

«В Курской области работает ПВО», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

При этом Старовойт не привел подробностей.

В пятницу глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ПВО отработала по целям за пределами региона.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОКурская Область

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