В Ростовской области ПВО отработала по целям за пределами региона
16 февраля 202423:58
Подразделения противовоздушной обороны в Ростовской области успешно отработали по целям. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Василий Голубев.
По его словам, цели сбили за пределами области. Голубев поблагодарил военных.
Как пишет Telegram-канал Mash, до этого жители Новошахтинска наблюдали взрывы в небе.
В ночь на 16 февраля силы ПВО сбили пять украинских дронов самолетного типа над Белгородской областью и Черным морем, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ростовской области ПВО отработала по целям за пределами региона
- Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным в мошенничестве
- Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе
- Главу команды «Формулы-1» «Ред Булл» Хорнера обвинили в домогательствах
- Макрон и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева
- При обстреле ВСУ двух белгородских сел пострадал человек
- Пентагон: Россия потратила на СВО 211 миллиардов долларов
- МИД предупредил россиян о рисках пребывания в Абхазии
- В Москве женщина умерла после пластической операции в частной клинике
- Росстат: естественная убыль населения сократилась на 17%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru