В Ростовской области ПВО отработала по целям за пределами региона

По его словам, цели сбили за пределами области. Голубев поблагодарил военных.

Как пишет Telegram-канал Mash, до этого жители Новошахтинска наблюдали взрывы в небе.

В ночь на 16 февраля силы ПВО сбили пять украинских дронов самолетного типа над Белгородской областью и Черным морем, передает «Радиоточка НСН».

