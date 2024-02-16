В Ростовской области ПВО отработала по целям за пределами региона

Подразделения противовоздушной обороны в Ростовской области успешно отработали по целям. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Василий Голубев.

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По его словам, цели сбили за пределами области. Голубев поблагодарил военных.

Как пишет Telegram-канал Mash, до этого жители Новошахтинска наблюдали взрывы в небе.

В ночь на 16 февраля силы ПВО сбили пять украинских дронов самолетного типа над Белгородской областью и Черным морем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОРостовская Область

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