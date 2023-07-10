Курский губернатор заявил о повреждении десяти домов в Теткино из-за обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли Курскую область, в результате часть поселка Теткино осталась без электроснабжения. Об этом сообщила глава региона Роман Старовойт.

Mash: два дрона самолетного типа сбили на границе Курской области

Как отметил губернатор, по Теткино пришлось восемь «прилетов».

«Пострадавших нет. В результате повреждения линий электропередачи часть поселка обесточена», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Также при обстреле были повреждены окна, фасады и крыши около 10 домовладений.

Кроме того, под обстрел ВСУ попала деревня Елизаветовка.

«Последствия обстрела уточняются», — указал Старовойт.

Между тем украинские войска утром 10 июля выпустили 22 снаряда калибра 155 мм по районам Донецка, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: telegram.org/z
ТЕГИ:ОбстрелВСУКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры