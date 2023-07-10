Курский губернатор заявил о повреждении десяти домов в Теткино из-за обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли Курскую область, в результате часть поселка Теткино осталась без электроснабжения. Об этом сообщила глава региона Роман Старовойт.
Как отметил губернатор, по Теткино пришлось восемь «прилетов».
«Пострадавших нет. В результате повреждения линий электропередачи часть поселка обесточена», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Также при обстреле были повреждены окна, фасады и крыши около 10 домовладений.
Кроме того, под обстрел ВСУ попала деревня Елизаветовка.
«Последствия обстрела уточняются», — указал Старовойт.
Между тем украинские войска утром 10 июля выпустили 22 снаряда калибра 155 мм по районам Донецка, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru