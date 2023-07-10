Курский губернатор заявил о повреждении десяти домов в Теткино из-за обстрела ВСУ

Квартиры по программе реновации в Москве получили почти 130 тысяч человек Более 30 рейсов задержано и отменено сегодня утром в аэропортах Москвы Служба занятости Москвы подписала соглашение о сотрудничестве с четырьмя партнерами Спасатели в центре Москвы подняли из воды упавшего в Водоотводный канал мужчину Участники «Московского долголетия» открыли свыше 5 тысяч клубов по интересам В Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 21 градуса