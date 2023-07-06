Mash: два дрона самолетного типа сбили на границе Курской области
6 июля 202321:42
Российские военные сбили два беспилотника самолетного типа на границе Курской области, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным издания, российские военнослужащие вовремя увидели летящие дроны и сбили их из стрелкового оружия.
Уточняется, что один беспилотник рухнул на территории Украины, а второй - на российской.
Ранее в Крыму обнаружили неопознанный беспилотник, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru