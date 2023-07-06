Mash: два дрона самолетного типа сбили на границе Курской области

Российские военные сбили два беспилотника самолетного типа на границе Курской области, сообщил Telegram-канал Mash.

Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников

По данным издания, российские военнослужащие вовремя увидели летящие дроны и сбили их из стрелкового оружия.

Уточняется, что один беспилотник рухнул на территории Украины, а второй - на российской.

Ранее в Крыму обнаружили неопознанный беспилотник, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаВСУБеспилотники

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