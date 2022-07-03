Курский губернатор заявил о двух сбитых украинских беспилотниках

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о двух беспилотниках ВСУ «Стриж», которые были сбиты на подлете к Курску.

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«Сегодня ночью на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет», — написал курский губернатор.

Старовойт также выразил сожаления по поводу ситуации в Белгороде, где после «атаки противника погибли и ранены местные жители, разрушены дома мирных граждан.

«От себя лично, от всех курян выражаю соболезнования родным и близким погибших. Курская область скорбит вместе с вами», - отметил Старовойт.

Ранее стало известно, что число погибших после обстрелов в Белгороде выросло до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.


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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУКурскПВОГубернаторУкраина
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