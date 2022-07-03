Курский губернатор заявил о двух сбитых украинских беспилотниках

«Сегодня ночью на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет», — написал курский губернатор.

Старовойт также выразил сожаления по поводу ситуации в Белгороде, где после «атаки противника погибли и ранены местные жители, разрушены дома мирных граждан.

«От себя лично, от всех курян выражаю соболезнования родным и близким погибших. Курская область скорбит вместе с вами», - отметил Старовойт.

Ранее стало известно, что число погибших после обстрелов в Белгороде выросло до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



