Курский губернатор сообщил об обстреле трех населенных пунктов

Пострадавших нет. В поселке Теткино и селе Попово-Лежачи зафиксировано 10 прилетов. Жилые дома не повреждены.

Более 10 снарядов ВСУ выпустили по поселку Глушково. Часть населенного пункта обесточена.

«Как только это будет безопасно, ремонтные бригады приступят к восстановлению. Подомовой обход продолжается», - написал Старовойт.

В Белгородской области за сутки зафиксировано 120 прилетов с украинской стороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что под обстрел попали села Белянка и Новая Таволжанка, поселок Ленинский и хутор Панков, передает «Радиоточка НСН».

