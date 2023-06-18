Курский губернатор сообщил об обстреле трех населенных пунктов
Под обстрел украинской армии попали три населенных пункта Глушковского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
Пострадавших нет. В поселке Теткино и селе Попово-Лежачи зафиксировано 10 прилетов. Жилые дома не повреждены.
Более 10 снарядов ВСУ выпустили по поселку Глушково. Часть населенного пункта обесточена.
«Как только это будет безопасно, ремонтные бригады приступят к восстановлению. Подомовой обход продолжается», - написал Старовойт.
В Белгородской области за сутки зафиксировано 120 прилетов с украинской стороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что под обстрел попали села Белянка и Новая Таволжанка, поселок Ленинский и хутор Панков, передает «Радиоточка НСН».
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