СМИ: беспилотники атаковали электроподстанцию в Брянской области
18 июня 202311:58
Беспилотники атаковали электрическую подстанцию «Марицкая» в Брянской области, пишет Telegram-канал Baza.
Электроподстанция расположена недалеко от города Севск. Инцидент произошел в ночь на 18 июня.
Первый беспилотник скинул боеприпас около 23:00. Взрывом поврежден силовой кабель. Спустя час подстанцию атаковал еще один дрон.
Без света остались Севск и несколько других населенных пунктов. Пострадавших нет.
Средства противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru