СМИ: беспилотники атаковали электроподстанцию в Брянской области

Беспилотники атаковали электрическую подстанцию «Марицкая» в Брянской области, пишет Telegram-канал Baza.

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Электроподстанция расположена недалеко от города Севск. Инцидент произошел в ночь на 18 июня.

Первый беспилотник скинул боеприпас около 23:00. Взрывом поврежден силовой кабель. Спустя час подстанцию атаковал еще один дрон.

Без света остались Севск и несколько других населенных пунктов. Пострадавших нет.

Средства противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
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