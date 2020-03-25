Землетрясение и цунами. У Курил зафиксировали сильные подземные толчки
В Институте теории прогноза землетрясений и математической геофизики пояснили НСН, что это сейсмоопасный регион и подобные природные катаклизмы там всегда ожидают.
Угроза цунами объявлена на Северных Курилах после мощного землетрясения магнитудой 7,2. Тревога действует по всему Северо-Курильскому району. В региональном управлении МЧС сообщили, что высота первых волн цунами не превышала 50 см. По предварительной информации жертв и разрушений нет. Ситуация находится на контроле ведомства.
По данным спасателей, землетрясение произошло в Тихом океане. Очаг землетрясения залегал на глубине в 250 км юго-западнее Северо-Курильска. Жители четырех районов Камчатки ощутили землетрясение силой до 5 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин отметил в беседе с НСН, что это очень активный в сейсмическом отношении регион, поэтому землетрясение магнитудой до 6 баллов вполне часто происходят, особенно на глубине 80 километров.
«Так что нельзя сказать, что это землетрясение, которое характеризуется усилением активности. Такие процессы очень неравномерны по времени. Иногда они происходят чуть чаще, иногда – чуть реже», - пояснил Шебалин.
И если для этого района землетрясения скорее предсказуемы, чем неожиданны, то в Хорватии накануне случилось сильнейшее за последние 140 лет. В Загребе сейсмологи оценили его по шкале Рихтера в 5,3 балла. Эпицентр находился в семи километрах севернее хорватской столицы.
Пётр Шебалин в эфире НСН объяснил, что самым страшным в данной ситуации было не количество баллов, а то, что землетрясение произошло фактически в городе. Но уточнил, что по всей планете в данный момент сильных изменений не происходит. При этом Шебалин вспомнил про некое увеличение активности на рубеже тысячелетий.
«Было землетрясение в декабре 2004 года в Индонезии, потом в 2010 году в Чили, в 2011 – в Японии, и во всех случаях магнитудой девять. А они такой силой обычно происходят не чаще одного раза в несколько десятков лет. А тут сразу три в течение менее десяти лет. Наиболее сильные землетрясения всегда происходят вдоль побережья Тихого океана. Но когда и где будет следующее землетрясение – не скажу», – отмечает ученый.
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