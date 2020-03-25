Землетрясение и цунами. У Курил зафиксировали сильные подземные толчки

Угроза цунами объявлена на Северных Курилах после мощного землетрясения магнитудой 7,2. Тревога действует по всему Северо-Курильскому району. В региональном управлении МЧС сообщили, что высота первых волн цунами не превышала 50 см. По предварительной информации жертв и разрушений нет. Ситуация находится на контроле ведомства.

По данным спасателей, землетрясение произошло в Тихом океане. Очаг землетрясения залегал на глубине в 250 км юго-западнее Северо-Курильска. Жители четырех районов Камчатки ощутили землетрясение силой до 5 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин отметил в беседе с НСН, что это очень активный в сейсмическом отношении регион, поэтому землетрясение магнитудой до 6 баллов вполне часто происходят, особенно на глубине 80 километров.

«Так что нельзя сказать, что это землетрясение, которое характеризуется усилением активности. Такие процессы очень неравномерны по времени. Иногда они происходят чуть чаще, иногда – чуть реже», - пояснил Шебалин.