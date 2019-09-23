Названы наносящие наибольший экономический ущерб катаклизмы

Ученые назвали природные катаклизмы, которые наносят человечеству наибольший вред. Во Всемирной метеорологической организации отметили, что ими являются штормы и наводнения – они всё чаще возникают из-за изменения климата.

При этом эксперты подчеркнули, что наибольшие экономические потери связаны с тропическими штормами. Они отметили, что сезон ураганов в Атлантике два года назад был одним из самых разрушительных. А ураган «Харви» принес Соединённым Штатам 125 млрд долларов убытков.

Между тем, как напоминает «Свободная пресса», минувшим летом, из-за паводков пострадал ряд российских регионов. Природный катаклизм привёл не только к подтоплениям домов и серьезным повреждениям инфраструктуры, но и жертвам. Так, в Иркутской области погибли 25 человек, шесть пропали без вести, подтоплены оказались почти 11 тыс. жилых домов. В конце июля в результате второй волны паводка в Тулунском районе области подтопило 233 дома. В августе начался сильный паводок на Амуре.