Названы наносящие наибольший экономический ущерб катаклизмы
Ученые назвали природные катаклизмы, которые наносят человечеству наибольший вред. Во Всемирной метеорологической организации отметили, что ими являются штормы и наводнения – они всё чаще возникают из-за изменения климата.
При этом эксперты подчеркнули, что наибольшие экономические потери связаны с тропическими штормами. Они отметили, что сезон ураганов в Атлантике два года назад был одним из самых разрушительных. А ураган «Харви» принес Соединённым Штатам 125 млрд долларов убытков.
Между тем, как напоминает «Свободная пресса», минувшим летом, из-за паводков пострадал ряд российских регионов. Природный катаклизм привёл не только к подтоплениям домов и серьезным повреждениям инфраструктуры, но и жертвам. Так, в Иркутской области погибли 25 человек, шесть пропали без вести, подтоплены оказались почти 11 тыс. жилых домов. В конце июля в результате второй волны паводка в Тулунском районе области подтопило 233 дома. В августе начался сильный паводок на Амуре.
Ранее НСН писала, что восстановление жилья и инфраструктуры Иркутской области обойдётся в 40 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер России Виталий Мутко, отметив, что правительство утвердило соответствующую программу. Мутко подчеркнул, что в неё вошли 211 объектов. Программа рассчитана до 2023 года.
Из федерального бюджета поступить около 78% средств. 15% планируется выделить из бюджета Иркутской области. Оставшиеся 7% будут направлены из внебюджетных источников.
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