«Кровавый хайп»: Крючков осудил выложивших в Сеть кадры удара ВСУ по Феодосии
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что правоохранители уже установили всех граждан, которые выложили в Сеть видео с кадрами украинских ударов по Феодосии.
По его словам, сейчас с ними работают специальные службы. Крючков напомнил о возможном уголовном наказании за публикацию подобных видео и выразил благодарность всем журналистам, которые «удержались от кровавого хайпа».
Он подчеркнул, что прилеты и попадания - «не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть».
Ранее стало известно, что в районе порта в Феодосии слышны взрывы. По словам местных жителей, слышны громкие хлопки и виднеются клубы дыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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