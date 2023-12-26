«Кровавый хайп»: Крючков осудил выложивших в Сеть кадры удара ВСУ по Феодосии

По его словам, сейчас с ними работают специальные службы. Крючков напомнил о возможном уголовном наказании за публикацию подобных видео и выразил благодарность всем журналистам, которые «удержались от кровавого хайпа».

Он подчеркнул, что прилеты и попадания - «не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть».

Ранее стало известно, что в районе порта в Феодосии слышны взрывы. По словам местных жителей, слышны громкие хлопки и виднеются клубы дыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

