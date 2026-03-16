КСИР: Многие ракетные склады Ирана уцелели при бомбардировках

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что многие ракетные склады исламской республики уцелели в результате ударов со стороны Израиля и США, сообщает Fars.

СМИ: Иран высмеял призывы Трампа обеспечить безопасность Ормузского пролива

По словам военных, в настоящий момент Тегеран применяет для ударов преимущественно боеприпасы, произведенные около 10 лет назад, а большинство ракет, изготовленных в 2025 году, не использованы до сих пор.

Ранее стало известно, что Иран впервые применил двухступенчатую ракету «Саджиль», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
