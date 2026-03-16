Киевский вокзал в Москве предложено переименовать в Брянский

В Москве Киевский вокзал необходимо переименовать, сообщил «Газете.ру» депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов.

Депутат Госдумы назвал странным предложение переименовать Киевский вокзал

По его словам, зданию необходимо вернуть историческое название. Парламентарий указал, что до 1934 вокзал назывался Брянским — по названию железной дороги. Так как здание вокзала — памятник архитектуры федерального значения и творение инженеров Ивана Рерберга и Владимира Шухова, то оно, по словам Иванов, должно носить исконное русское имя.

Депутат считает, что историческое название будет точнее отражать географию перевозок.

Ранее на Киевском вокзале обвалилась часть лестницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МоскваВокзалы

Горячие новости

Все новости

партнеры