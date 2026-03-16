Фицо: Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба»

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины никогда не пустит нефть, поставки которой из России в Словакию и Венгрию остановились в конце января, сообщает ТАСС.

Комиссия из Венгрии отправилась на Украину инспектировать «Дружбу»

По его словам, речь идет о трубопроводе «Дружба». Премьер-министр указал, что на Зеленского будет оказываться давление, так как он не заинтересован в том, чтобы нефть пришла на территорию Словакии и Венгрии.

Фицо отметил, что Зеленский наказывает Словакию за ее мирную позицию по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Ранее премьеры Польши и Нидерландов призвали Киев найти прагматичное решение по «Дружбе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
