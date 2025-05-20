В районе Красной Площади предотвратили теракт
В канун Дня Победы на Красной Площади был предотвращен теракт. Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.
Он отметил, что с 7 по 9 мая 2025 года Украина пыталась усиленно атаковать Москву с помощью дронов. Помимо этого, были сорваны две попытки терактов в центре столицы. Таким образом украинцы пытались запугать зарубежных лидеров и сорвать их приезд на торжественные мероприятия, добавил он.
Ушаков также рассказал, что эта тема обсуждалась в телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом. Об этом ему рассказал российский лидер.
Ранее ФСБ задержала готовивших теракты в образовательных учреждениях в Москве и Тюмени, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru