В районе Красной Площади предотвратили теракт

В канун Дня Победы на Красной Площади был предотвращен теракт. Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

ФСБ задержала жителя ЛНР за подготовку теракта по заданию Украины

Он отметил, что с 7 по 9 мая 2025 года Украина пыталась усиленно атаковать Москву с помощью дронов. Помимо этого, были сорваны две попытки терактов в центре столицы. Таким образом украинцы пытались запугать зарубежных лидеров и сорвать их приезд на торжественные мероприятия, добавил он.

Ушаков также рассказал, что эта тема обсуждалась в телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом. Об этом ему рассказал российский лидер.

Ранее ФСБ задержала готовивших теракты в образовательных учреждениях в Москве и Тюмени, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:9 маяУкраинаТеррористыПарад Победы

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