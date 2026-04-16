Иран готов обсуждать степень обогащения урана и свободный пропуск судов в Ормузском проливе
Тегеран готов обсуждать с Вашингтоном уровень и способы обогащения урана, сообщает IRNA со ссылкой на представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи.
По его словам, это «не является новой темой». Дипломат указал, что Иран должен иметь возможность обогащать уран с учетом его нужд. Министр отметил, что вопросы иранской ядерной программы — ключевой пункт разногласий на переговорах с США, и он еще будет обсуждаться.
По данным Reuters, также Тегеран может рассмотреть возможность пропуска гражданских судов по оманской половине Ормузского пролива без риска нападения на них со стороны военных Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает завершенной войну с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
