ФСБ задержала готовивших теракты в образовательных учреждениях в Москве и Тюмени

ФСБ, МВД, Следственный комитет и Росгвардия провели в 81 регионе России мероприятия по недопущению распространения среди молодежи идеологии насилия, массовых убийств и суицида, задержаны причастные к подготовке нападений на образовательные учреждения в ряде городов. Об этом говорится в сообщении ФСБ.

«В результате... задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в городах Москве и Тюмени, а также насильственных акций в городах Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле», - указали в ведомстве.

У задержанных провели обыски, по местам их проживания изъяли компоненты для самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки нападений, символику и материалы террористических и неонацистских организаций.

Ранее силовики задержали жительницу Дагестана за подготовку теракта в здании правоохранительных органов в Хасавюрте, пишет 360.ru.

