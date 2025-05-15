ФСБ задержала готовивших теракты в образовательных учреждениях в Москве и Тюмени
ФСБ, МВД, Следственный комитет и Росгвардия провели в 81 регионе России мероприятия по недопущению распространения среди молодежи идеологии насилия, массовых убийств и суицида, задержаны причастные к подготовке нападений на образовательные учреждения в ряде городов. Об этом говорится в сообщении ФСБ.
«В результате... задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в городах Москве и Тюмени, а также насильственных акций в городах Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле», - указали в ведомстве.
У задержанных провели обыски, по местам их проживания изъяли компоненты для самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки нападений, символику и материалы террористических и неонацистских организаций.
Ранее силовики задержали жительницу Дагестана за подготовку теракта в здании правоохранительных органов в Хасавюрте, пишет 360.ru.
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