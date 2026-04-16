Медведев назвал потенциальными целями для ударов поставляющие дроны Киеву заводы в Европе

Европейские предприятия, задействованные в производстве беспилотных летательных аппаратов для Украины, являются «потенциальными целями», сообщил в соцсети Х замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Капля в море»: Чем поможет Украине тысяча дронов-копий «Гераней»

Об этом он заявил после публикации Минобороны РФ списка из 21 промышленного объекта в разных странах Европы, которые участвуют в «наращивании производства и поставок Киеву БПЛА».

«Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, европейские партнеры!» — заявил политик.

Ранее стало известно, что Британия поставит Украине тысячи беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
