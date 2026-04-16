Пентагон заявил, что планирует «ряд действий» в отношении Кубы
16 апреля 202605:11
Пентагон сообщил, что намерен предпринять «ряд действий» в отношении Кубы, сообщает РИА Новости.
«Министерство планирует ряд действий на случай непредвиденных обстоятельств и остается готовым исполнять приказы президента по мере их поступления»,— заявило американское военное ведомство.
Ранее Госсекретарь США Марко Рубио назвал недостоверными сведения о том, что Вашингтон хочет отстранить от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
