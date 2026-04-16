Медикам будут иначе начислять зарплаты

Кабмин РФ совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовал устанавливать оклад работников сферы здравоохранения в размере 50% от общей суммы зарплаты, сообщает РИА Новости.

Опрос: Большинство медиков не поддерживают униформу разных цветов

Уровень зарплаты должен сохраняться на уровне не ниже прошлогоднего дохода. Рекомендации также преследуют цель сохранить кадровый потенциал, повысить престижность работы в сфере здравоохранения.

Отмечается, что для медицинских сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях труда, повышение зарплаты должно производиться как минимум на 4% от размера оклада, установленном для работы в нормальных условиях труда.

Ранее стало известно, что медики зарабатывают на 10 тысяч больше учителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/mos_sobyanin
