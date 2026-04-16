Медикам будут иначе начислять зарплаты
Кабмин РФ совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовал устанавливать оклад работников сферы здравоохранения в размере 50% от общей суммы зарплаты, сообщает РИА Новости.
Уровень зарплаты должен сохраняться на уровне не ниже прошлогоднего дохода. Рекомендации также преследуют цель сохранить кадровый потенциал, повысить престижность работы в сфере здравоохранения.
Отмечается, что для медицинских сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях труда, повышение зарплаты должно производиться как минимум на 4% от размера оклада, установленном для работы в нормальных условиях труда.
Ранее стало известно, что медики зарабатывают на 10 тысяч больше учителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Два ребёнка погибли в Туапсе при ударе БПЛА Украины
- У экс-главы таможни Подмосковья хотят изъять имущество на 500 млн рублей
- Медикам будут иначе начислять зарплаты
- В Конгресс США внесут резолюцию об импичменте главы Пентагона
- Пентагон заявил, что планирует «ряд действий» в отношении Кубы
- В России недельная инфляция замедлилась до нуля с августа 2024 года
- Охлобыстин выступил против ограничений интернета
- Медведев назвал потенциальными целями для ударов поставляющие дроны Киеву заводы в Европе
- США отказались продлевать временные послабления на экспорт нефти России
- Иран готов обсуждать степень обогащения урана и свободный пропуск судов в Ормузском проливе