В России недельная инфляция замедлилась до нуля с августа 2024 года
В России инфляция с 7 по 13 апреля замедлилась до нуля, сообщает Росстат.
Это произошло впервые с августа 2024 года. С начала месяца рост цен составил 0,17%, а в годовом выражении — 3,15%. С 31 марта по 6 апреля этот показатель составил 0,19%.
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 13 апреля на уровне 5,8%. По методике Минэкономразвития инфляция определяется из среднесуточных данных за весь апрель прошлого года.
С 7 по 13 апреля на 0,15% подешевела плодоовощная продукция после роста на 0,2% неделей ранее. Мука стала декшевле на 0,4%, сметана и сыры — на 0,3%. Подорожали бензин и дизель (+0,1%), сахар (+0,8%), гречка (+0,5%), баранина и мороженая рыба (+0,3%).
Ранее «Сбер» заявил о резком ухудшении состояния экономики, предупредив о просрочках по кредитам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
