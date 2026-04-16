В Конгресс США внесут резолюцию об импичменте главы Пентагона

В американский Конгресс внесут резолюцию об импичменте главы Пентагона Пита Хегсета, сообщает Axios.

Импичмент главе Пентагона назвали маловероятным

Как сообщают источники издания, против руководителя военного ведомства предъявят шесть статей обвинения. Среди них - начало несанкционированной войны против Ирана, безрассудное обращение с конфиденциальной военной информацией, препятствование надзору Конгресса и злоупотребление властью.

Документ подготовили представители Демократической партии.

Ранее стало известно, что Хегсет лжет Трампу о превосходстве США в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / EPA
