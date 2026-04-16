В Конгресс США внесут резолюцию об импичменте главы Пентагона
16 апреля 202605:32
В американский Конгресс внесут резолюцию об импичменте главы Пентагона Пита Хегсета, сообщает Axios.
Как сообщают источники издания, против руководителя военного ведомства предъявят шесть статей обвинения. Среди них - начало несанкционированной войны против Ирана, безрассудное обращение с конфиденциальной военной информацией, препятствование надзору Конгресса и злоупотребление властью.
Документ подготовили представители Демократической партии.
Ранее стало известно, что Хегсет лжет Трампу о превосходстве США в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
