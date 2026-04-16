Охлобыстин выступил против ограничений интернета
Российский актер Иван Охлобыстин раскритиковал в своем Telegram-канале вводимые властями блокировки интернета.
По его словам, в XXI веке ничего «ограничить» нельзя. «Во-вторых: сама попытка ограничить нашу науку и культуру в информации не подлежит осмыслению. Если нас хотят вернуть в СССР, то сначала надо построить машину времени. Без этого не работает», — отметил актер.
Ограничения он назвал «огромной ошибкой».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что блокировки мессенджеров и ограничения Сети — это не путь в прошлое. В Госдуме заявили, что ограничения интернета — временные, привычный цифровой уклад вернётся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- В Конгресс США внесут резолюцию об импичменте главы Пентагона
- Пентагон заявил, что планирует «ряд действий» в отношении Кубы
- В России недельная инфляция замедлилась до нуля с августа 2024 года
- Медведев назвал потенциальными целями для ударов поставляющие дроны Киеву заводы в Европе
- США отказались продлевать временные послабления на экспорт нефти России
- Иран готов обсуждать степень обогащения урана и свободный пропуск судов в Ормузском проливе
- В Комсомольске-на-Амуре штрафуют протестующих против задержек зарплаты рабочих из Китая
- Booking.com предупредил клиентов об утечке данных
- Британия поставит Украине тысячи беспилотников