Охлобыстин выступил против ограничений интернета

Российский актер Иван Охлобыстин раскритиковал в своем Telegram-канале вводимые властями блокировки интернета.

В Госдуме заявили, что ограничения интернета — временные, привычный цифровой уклад вернётся

По его словам, в XXI веке ничего «ограничить» нельзя. «Во-вторых: сама попытка ограничить нашу науку и культуру в информации не подлежит осмыслению. Если нас хотят вернуть в СССР, то сначала надо построить машину времени. Без этого не работает», — отметил актер.

Ограничения он назвал «огромной ошибкой».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что блокировки мессенджеров и ограничения Сети — это не путь в прошлое. В Госдуме заявили, что ограничения интернета — временные, привычный цифровой уклад вернётся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетАктерыИван Охлобыстин

Горячие новости

Все новости

партнеры